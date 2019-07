Dreifach-Jackpot beim Lotto - 3,4 Millionen warten

Dreifach-Jackpot beim Lotto: Am Sonntag ist es erneut keinem Spielteilnehmer gelungen, die "sechs Richtigen" zu tippen. Somit geht es am Mittwoch beim Sechser um rund 3,4 Millionen Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren zwei Spielteilnehmer erfolgreich. Ein Wiener erzielte seinen Gewinn per Normalschein, ein Oberösterreicher per Quicktipp. Sie erhalten dafür jeweils rund 67.500 Euro. Beim Joker gab es am Wochenende einen Sologewinn. Ein Niederösterreicher hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung. Seine Entscheidung, das "Ja" anzukreuzen, schlug mit einem Gewinn von rund 228.800 Euro zu Buche. Quelle: APA