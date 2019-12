Dreifachjackpot beim Lotto "6 aus 45" zum Jahresausklang

Das Lotto-Jahr 2019 klingt mit einem Dreifachjackpot bei "6 aus 45" aus. Bei der letzten Ziehung des Jahres geht es am kommenden Sonntag um rund 3,8 Millionen Euro. Bei der Ziehung am Christtag hatte niemand die sechs richtigen Zahlen 6, 27, 32, 33, 38 und 40. Es ist der elfte Dreifachjackpot im Jahr 2019, so die Österreichischen Lotterien am Stephanitag.

SN/APA (Symbolbild)/HERBERT PFARRHO Es wird wieder fleißig getippt