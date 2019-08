Ein dreijähriges Mädchen aus Graz hat am Mittwoch durch einen kleinen Bunsenbrenner schwere Verbrennungen erlitten. Das Kind hatte damit laut Polizei gegen Mittag im Garten hantiert und sein T-Shirt in Brand gesetzt. Die 26-jährige Mutter hörte die Schreie ihrer Tochter, leistete Erste Hilfe und rief die Rettung. Die Kleine kam mit Verbrennungen dritten Grades in die Kinderklinik des LKH Graz.

Quelle: APA