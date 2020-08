Ein dreijähriges Mädchen aus Belgien ist am Samstagnachmittag in Galtür in Tirol (Bezirk Landeck) aus bisher unbekannter Ursache aus einem geöffneten Fenster des Speisesaales eines Hotels gestürzt. Das Kind fiel rund vier Meter auf den Boden, teilte die Polizei mit.

Das Mädchen zog sich dabei Verletzungen zu. Es wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Quelle: APA