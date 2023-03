Dreijährige stürzte in Oststeiermark von Stiege

Ein dreijähriges Mädchen ist in der Oststeiermark von einer Stiege gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte. Das Kind soll laut Polizei beim Abwärtsgehen das Gleichgewicht verloren haben und war rund zweieinhalb Meter über die Stufen gefallen. Die Dreijährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C12 des ÖAMTC in die Kinderklinik nach Graz geflogen.

