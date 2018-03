Dreiköpfige Familie bei Messer-Attacke in Wien verletzt

In Wien-Leopoldstadt ist es am Mittwochabend zu einer blutigen Messer-Attacke mit drei Schwerverletzten gekommen. Ein Unbekannter hat auf der Praterstraße beim U-Bahnaufgang Nestroyplatz auf eine dreiköpfige Familie eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt. Danach flüchtete er in Richtung Praterstern, wo eine weitere Person mit einem Messer verletzt wurde, so die Polizei.

SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHO Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Täter ein