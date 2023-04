Dressurrichter für die Lipizzaner

Die Spanische Hofreitschule will die Qualität der klassischen Reitkunst künftig von externen Fachleuten kontrollieren lassen. Ehemalige versierte Oberbereiter, die das Haus in Unfrieden verlassen haben, kommen als Berater eher nicht infrage.

Darüber, wie gut die Qualität der klassischen Reitkunst in der Spanischen Hofreitschule noch ist, streiten sich die Geister. Jetzt sollen externe Fachleute, geprüfte Dressurrichter, die Ausbildung in dem Traditionsunternehmen kontrollieren.

"Die Mission lautet: Wir sind der Zucht und der klassischen Reitkunst auf höchstem Niveau verpflichtet", betonte Alfred Hudler, Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule, am Donnerstag. Er stehe für kompromisslos gute Qualität. Warum der ehemalige Getränkemanager, der seit knapp 150 Tagen im Amt ist, darauf so viel Wert legt? Weil es seit seinem Antritt im Dezember 2022 massive Kritik am "katastrophalen Zustand" der Kulturinstitution hagelt - zum Teil anonym auf Social-Media-Kanälen, zum Teil von ehemaligen Oberbereitern der Hofreitschule, die zumeist nicht ganz ...