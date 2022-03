Dringender Blutspendeaufruf des Roten Kreuzes

Das Rote Kreuz ruft dringend zum Blutspenden auf. Man wolle für die Versorgung der Verletzten des Konflikts in der Ukraine vorbereitet sein, hieß es am Dienstag. "Die österreichischen Blutspendedienste zeigen sich gerade in Krisenzeiten solidarisch und helfen bei Bedarf europaweit." Die Lagerstände an Blutkonserven seien derzeit aber sehr niedrig. Für die Versorgung von Betroffenen in Krisenregionen reichen die Reserven aktuell nicht aus.

SN/APA/GUENTER R. ARTINGER Lagerbestände durch Corona-Pandemie stark gesunken