Dringender Forschungsbedarf bei Borkenkäfern

Die Borkenkäfer setzen den Wäldern in Europa und Nordamerika zu. Allein in Mitteleuropa waren sie 2018 für 40 Mio. Kubikmeter Schadholz verantwortlich. Dabei ist über den Lebenszyklus der Käfer und ihre Populationsdynamik noch relativ wenig bekannt. Wissenschafter sehen daher dringenden Forschungsbedarf und fordern im Fachjournal "Trends in Ecology and Evolution" mehr Untersuchungen.

SN/APA/dpa (Archiv)/ROLAND WEIHRAUC Noch viele Wissenslücken über Lebenszyklus und Populationsdynamik