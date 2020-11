Dritte Wiener Teststraße öffnet beim Austria Center

Wien baut das Angebot der Gratis-Coronatests weiter aus: Am Montag ist eine weitere, insgesamt nun dritte Teststraße beim Austria Center (ACV) in der Donaustadt präsentiert worden. Sie öffnet am Dienstag. Prinzipiell kann sich dort jeder untersuchen lassen, die Station ist jedoch in erster Linie für Menschen gedacht, die ihre Angehörigen in Pflegeheimen oder Spitälern besuchen möchten. Zugleich läuft auch der Aufbau für die vom Bund initiierten Massentests.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Bisher größte Teststraße Österreichs beim Wiener Austria Center