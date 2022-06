Drittel der Systeme nach Hackerangriff in Kärnten offline

Genau einen Monat nachdem Hacker die Kärntner Landesverwaltung lahmgelegt hatten, funktionieren noch immer nicht alle Programme im Landesdienst. Wie Landessprecher Gerd Kurath am Freitag vor Journalisten sagte, laufen von den insgesamt 124 Applikationen 86 bereits wieder: "Vor allem jene, die wir für den Service direkt am Bürger benötigen." Der Berater des Landes in dieser Causa, Cornelius Granig, befürchtet in Zusammenhang mit Datenleaks auch Desinformation.

SN/APA/dpa/Sebastian Gollnow Angriff legte vor genau einem Monat Kärntner Verwaltung lahm