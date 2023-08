Dritter Wolf in Tirol nach neuer Verordnung erlegt

In Tirol ist zum dritten Mal ein Wolf gemäß der seit dem heurigen Frühjahr in Kraft getretenen Maßnahmenverordnung der schwarz-roten Landesregierung geschossen worden. Das Raubtier wurde erneut in Osttirol erlegt, teilte das Land am Mittwoch mit. Der Wolf werde zur Untersuchung an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Innsbruck gebracht, hieß es. Seit Juli waren damit zwei Wölfe in Osttirol und einer im Bezirk Innsbruck Land "entnommen" worden.

BILD: SN/APA/DPA/LINO MIRGELER In Tirol wurde zum dritten Mal ein Problemwolf erlegt