Drogenbande in Wien gefasst: 8 Kilo Heroin verkauft

Die Wiener Polizei hat in der Vorwoche eine vierköpfige Drogenbande gefasst, die seit Anfang März in der Bundeshauptstadt rund acht Kilogramm Heroin im Straßenverkaufswert von etwa 200.000 Euro in Umlauf gebracht haben soll. Die Ermittler stellten im Wald vergrabene Gurkengläser mit weiteren zwei Kilo Heroin, 100 Gramm Kokain und 24.000 Euro in bar sicher. Die Täter sitzen in Untersuchungshaft.

SN/APA (LPD WIEN)/UNBEKANNT Drogen waren u.a. in Gurkengläsern im Wald vergraben