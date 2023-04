Drogenbande mit Indoor-Plantage im Burgenland aufgeflogen

Im Burgenland ist eine Drogenbande aufgeflogen, die in den vergangenen drei Jahren 70 Kilo Cannabis mit einem Straßenverkaufswert von 700.000 Euro in Indoor-Plantagen produziert haben soll. 800 Cannabis-Pflanzen wurden bei Hausdurchsuchungen Ende März sichergestellt - der Großteil in einer Halle in Krensdorf (Bezirk Mattersburg), erläuterte Chefinspektor Paul Schlaffer am Donnerstag vor Journalisten. Der ungarische Haupttäter und zwei Russen sind in Eisenstadt in Haft.

