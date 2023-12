Drogendealer erhielt in Vbg. Höchststrafe von 15 Jahren

Ein 39-jähriger Mann ist am Montag in einem wiederholten Drogenprozess am Landesgericht Feldkirch zur Höchststrafe von 15 Jahren verurteilt worden. Ein entsprechender Bericht der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" wurde der APA von Gerichtssprecher Dietmar Nußbaumer bestätigt. Im Herbst 2022 hatte der Serbe 13,5 Jahre an Haftstrafe ausgefasst, der Oberste Gerichtshof (OGH) hob das Urteil aber wegen Begründungsmängeln auf. Das neue Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JOCHEN HOFER Das Landesgericht Feldkirch verurteilte den Serben zur Höchststrafe.