Drogenfund bei nächtlicher Grenzkontrolle zu Slowenien

Die umstrittenen Grenzkontrollen Österreichs zu Slowenien haben in der Nacht auf Sonntag einen Fall von Drogenschmuggel auffliegen lassen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, reiste ein Autolenker um 2.30 Uhr am Grenzübergang Seebergsattel (Bezirk Völkermarkt) nach Österreich ein. Während der Polizeikontrolle sei er ausgestiegen und nach Slowenien geflüchtet. Die Polizisten fanden dann 5,5 Kilogramm Cannabiskraut in einem Sack hinter dem Beifahrersitz.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Kärntner Grenzpolizisten stellten mehrere Kilogramm Drogen sicher