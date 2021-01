Drogenhandel im Gefängnis

Ein junger Mann zog im Gefängnis einen schwunghaften Handel mit synthetischen Drogen auf. Die Behörden fanden heraus, wie ihm seine Freundin und seine Mutter dabei geholfen haben.

Einen raffinierten Drogenhandel hat ein Kärntner Häftling (24) in der Grazer Justizanstalt Karlau aufgezogen. Der Mann hatte sich über seine Freundin (21) und seine Mutter (47) Cannabinoide im Darknet besorgen lassen. Die Frauen schickten sie dann per Post direkt zu den Abnehmern ins Gefängnis, gaben Polizei und Justiz am Montag bekannt. Die mindestens 13 Kunden des Kärntners im Gefängnis zahlten mit sogenannten Paysafe-Codes, die die Frauen später einlösten. Die Geschäfte waren nach Angaben der Behörden bereits am 23. November aufgeflogen. ...