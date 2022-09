Drogenlenker: 3 Nanogramm THC sind 0,5 Promille

Die Zahl der Drogenlenker steigt. Experten fordern Grenzwert wie für betrunkene Autofahrer.

Die Zahl der durch Drogen beeinträchtigten Fahrzeuglenker steigt kontinuierlich. Mittlerweile kommt auf vier alkoholisierte Lenker ein Drogenlenker. Trotz dieser Entwicklung, was die Fahrtauglichkeit im Straßenverkehr anbelangt, gibt es in Österreich bei der Kontrolle von Drogenlenkern noch keine klaren Regeln. "Was Drogen betrifft, herrscht in Österreich ein Durcheinander. Das ist natürlich nicht zeitgemäß", sagt Armin Kaltenegger, Leiter des Rechtsbüros beim Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV). Je nach kontrollierender Polizeieinheit gehe es nach Augenschein, oder es kämen Urin- oder Speicheltests zum Einsatz. Der ...