Drogenlenker ohne Führerschein erfasste in Wien Fußgänger

Ein Drogenlenker ohne Führerschein hat am Mittwochnachmittag in Wien-Ottakring einen 16-jährigen Fußgänger mit einem Klein-Lkw erfasst. Der Jugendliche erlitt Prellungen und Abschürfungen, der 32-Jährige Lenker flüchtete. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen, der Zulassungsbesitzer konnte so ausgeforscht werden, berichtete die Polizei. Der Verletzte wurde mit der Rettung in ein Spital gebracht.

