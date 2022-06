Drogenmarkt in der EU kehrt zur Situation vor Corona zurück

Nach anfänglichen Einschnitten durch die Corona-Pandemie hat sich der Drogenmarkt in der EU rasch wieder eingependelt. Das geht aus dem am Mittwoch in Lissabon präsentierten Europäischen Drogenbericht 2022 hervor. Die Verfügbarkeit von Drogen blieb im Vorjahr hoch, in einigen Fällen wie bei Kokain übertraf sie die Niveaus vor der Pandemie. Auch beim Konsum gab es laut der EU-Drogenbeobachtungsstelle EMCDDA Anzeichen für eine Rückkehr zu Werten vor dem SARS-CoV-2-Ausbruch.

SN/APA/THEMENBILD/Guenter R. Arting Sicherstellungen von Kokain bleiben EU-weit fast auf Rekordniveau