Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv" in St. Pölten

Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian H., steht heute, Mittwoch, wegen Drogenhandels in St. Pölten vor Gericht. Der in U-Haft sitzende 40-Jährige soll laut Anklage mehr als ein Kilo Kokain weitergegeben haben. Belastet wird der Privatdetektiv von Zeugen. Der Angeklagte bestreitet laut Verteidiger Oliver Scherbaum die Vorwürfe. Bei einem Schuldspruch drohen bis zu 15 Jahre Haft. Beim Prozess am Landesgericht St. Pölten wird großer Medienandrang erwartet.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Julian H. wird der Verkauf von Kokain vorgeworfen.