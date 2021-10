Drogenring pflanzt in Wien mehrere hundert Cannabisstauden

Die Polizei hat in Wien einen Drogenring ausgehoben, der seit 2016 Cannabis in großem Stil gepflanzt und Abnehmer unter anderem im Burgenland beliefert hat. Die Gruppe flog auf, nachdem Drogenfahnder Ermittlungen zu den Abnehmern im Burgenland eingeleitet hatte. Vier Verdächtige wurden festgenommen, sie sollen neun Kilo Marihuana und 1,25 Kilogramm Speed an 30 Konsumenten, meist in Wien, verkauft haben, teilte das Innenministerium am Samstag mit.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Cannabisblüten waren das Geschäftsmodell eines Wiener Drogenringes