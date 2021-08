Drohnen bei Einsätzen immer wichtiger

Bei der Aufspürung von vermissten Personen oder zur Suche nach Glutnestern nach Waldbränden kommen mittlerweile Drohnen zum Einsatz. Je nach Größe können sie u.a. mit Wärmebildkameras, Suchscheinwerfern und auch Lautsprechern ausgestattet werden, wie eine Vorführung am Mittwoch in Niederösterreich zeigte. "Drohnen werden in Zukunft zur Standardausrüstung gehören", sagte Andreas Oblasser, Leiter der gemeinsamen Drohnen-Projektgruppe der österreichischen Einsatzorganisationen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Auch bei Personensuche und Waldbränden helfen Drohnen