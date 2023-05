Droht bald ein Campierverbot für Roma?

Die Stadt Linz ortet ein Sicherheitsproblem an einem See wegen hygienischer Missstände und Vermüllung. Braunau zeigt, dass es anders geht.

Durchreiseplatz für Roma und Sinti am Pichlinger See.

Plastikkanister, ein Reifen, eine Autobatterie, sogar Metallbesteck liegt im Gebüsch. Der Durchreiseplatz am Pichlinger See im Süden von Linz wirkt mehr wie eine Mülldeponie denn wie ein schmuckes Ausflugsziel. Für die FPÖ ein Anlass, mit einem heiklen Thema Stimmung zu machen: Minderheiten - im konkreten Fall fahrende Roma und Sinti, die auf der Durchreise Halt machen. In Wels, wo seit 2015 ein FPÖ-Bürgermeister regiert, sind die in Wohnwagen lebenden Familien nicht mehr erwünscht. Der Gemeinderat erließ Anfang März 2023 ein ...