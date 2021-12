"Drop-out" bei Medizin-Absolventen von 31 Prozent

Zwischen 2008/09 und 2018/19 hat fast ein Drittel der Medizin-Absolventinnen und -Absolventen zumindest nicht in Österreich den Arztberuf ergriffen, zeigt ein am Freitag veröffentlichter Bericht des Rechnungshofs (RH). Der RH fordert deshalb Gesundheits- und Bildungsministerium, die Medizin-Unis und die Ärztekammer dazu auf, Maßnahmen zu setzen, damit mehr Medizin-Absolventen sich in Österreich auch fertig zum Arzt ausbilden lassen und dann hier ihren Beruf ausüben.

SN/APA/dpa/Boris Roessler Nur zwei Drittel der Medizin-Absolventen bleiben als Arzt in Österreich.