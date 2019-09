Duo gab sich als Pärchen aus und brach in Wien in Pkw ein

Ein Duo ist am Donnerstagnachmittag bei Autoeinbrüchen in Wien-Leopoldstadt auf frischer Tat ertappt worden. Die beiden mimten ein Pärchen, und als Pkw-Lenker ihre Wagen eingeparkten, unterbanden sie mittels Störsender das Zusperren der Autos. Nach dem zweiten Coup wurden sie festgenommen. Der 38-Jährige und die 26-Jährige aus der Slowakei sind in Haft, berichtete die Polizei.

SN/APA (LPD WIEN)/UNBEKANNT Mit einem Störsender verhinderte das Pärchen das Absperren von Autos