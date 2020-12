Duo nach Trafiküberfall in Niederösterreich festgenommen

Nach dem Überfall auf eine Trafik in Trumau (Bezirk Baden) am Abend des 23. Oktober sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Es handelt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Freitag um eine 28-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land und einen 29-Jährigen aus Mödling. Das Duo war geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Beute bei dem Überfall waren zwei Stangen Zigaretten. Tatwaffe war eine Softgun, die in der Nähe der Trafik sichergestellt wurde. Quelle: APA