Durch und durch überwacht

Wer sich im öffentlichen Raum bewegt, blickt im Minutentakt in eine Videokamera: Egal ob ÖBB, Asfinag, Wiener Linien oder am Flughafen - der gläserne Mensch ist längst Realität.

45 Minuten dauert der Weg des SN-Redakteurs vom Wiener Büro nach Hause. Dabei wird er von zig Videokameras gefilmt und aufgezeichnet. Vorbei am Finanzministerium in der Johannesgasse trifft man in der Kärntner Straße auf Juweliere, Bekleidungs- und Parfumgeschäfte, die an ...