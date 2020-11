Dutzende Buben missbraucht

In Niederösterreich wurde ein Mann ausgeforscht, der seine Opfer über das Internet ansprach. In Innsbruck stand ein Lehrer vor Gericht, der seine Taten auch noch filmte.

Sechs Jahre lang soll ein Mann (27) aus dem Bezirk Amstetten 52 minderjährige Burschen missbraucht haben. Der Mann sitzt in der Justizanstalt in St. Pölten in U-Haft. Der Österreicher nutzte Messengerdienste, um an seine Opfer heranzukommen. Anschließend bot er Geld, um an einschlägige Videoaufnahmen zu gelangen oder die Jugendlichen zu persönlichen Treffen zu verleiten.

Die sexuellen Übergriffe soll der 27-Jährige dann in seiner Wohnung, seinem Pkw, aber auch in abgelegenen Waldstücken verübt haben. Im Mai flog der Mostviertler ...