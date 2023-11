Dutzende Verkehrsblockaden von Klimaaktivisten in Wien

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" haben am Dienstag für ein neuerliches Verkehrschaos in Wien gesorgt: Sie blockierten im Laufe des Vormittags rund vier Dutzend Kreuzungen, verließen die Straßen jedoch immer auf polizeiliche Anweisung, um kurz darauf an anderer Stelle wieder aktiv zu werden. Um 15.30 Uhr betonierten sich auch Aktivisten auf dem Ring Höhe Parlament fest.

BILD: SN/APA/LETZTE GENERATION ÖSTERREICH Klimaaktivisten blockierten am Dienstag erneut Wiens Straßen