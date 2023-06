E-Bike-Fahrer in Salzburg tödlich verunglückt

Beim Sturz in ein Bachbett im Pinzgau ist in der Nacht auf Sonntag ein niederländischer E-Bike-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg in der Früh mitteilte, fuhren der 49-Jährige und ein 54-jähriger Landsmann von Neukirchen nach Bramberg, als sie den Weichseldorferbach übersahen und ins etwa drei Meter tiefe Bachbett stürzten. Der 49-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, der 54-Jährige verletzt in Spital Zell am See gebracht worden.

Laut der Polizei trug keiner der beiden niederländischen E-Bike-Fahrer einen Fahrradhelm.