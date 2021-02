E-Learning für Führerschein-Theoriekurse wird nun erlaubt

Ab morgen, Donnerstag, dürfen Führerschein-Theoriekurse via E-Learning durchgeführt werden. Ermöglicht wird das durch einen Erlass des Verkehrsministeriums. Während der derzeitigen Corona-Beschränkungen dürfen demnach theoretische Ausbildungen auch online abgehalten werden. Präsenzunterricht in Fahrschulen bleibt für Führerscheinwerber verboten - auch nach den Lockdown-Lockerungen, die am 8. Februar in Kraft treten.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Distance Learning gilt nunmehr auch für Fahrschüler