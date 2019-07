E-Scooter-Lenkern fehlt die nötige Akzeptanz auf der Straße

An der Wiener Ringstraße haben Polizisten am Dienstag E-Scooter-Lenker kontrolliert. Grundsätzlich sind deren häufigste Fehlverhalten das Fahren am Gehsteig, das Missachten roter Ampeln und Personen, die zu zweit am E-Scooter unterwegs sind, hieß es vonseiten der Polizei. Auch fehle die gegenseitige Wertschätzung und Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

SN/APA (dpa)/Christoph Soeder Generell mangelt es an Rücksichtnahme im Straßenverkehr