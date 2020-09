Earth Night 2020 will zumindest eine dunkle Nacht pro Jahr

Wenigstens eine dunkle Nacht pro Jahr - das ist das Ziel der Earth Night, die künftig jährlich in der ersten Neumond-Nacht im September zu einem natürlichen Nacht-Erlebnis beitragen soll. Heuer ist es am 17. September so weit: Ab 22.00 Uhr soll menschengemachtes Kunstlicht so weit wie möglich reduziert oder ganz ausgeschaltet werden.

SN/APA (dpa)/Daniel Reinhardt Ist selten geworden, der ungetrübte Blick in den Nachthimmel