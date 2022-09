Edtstadler will Kontrolle für Bundesstaatsanwalt

In der Diskussion über die Schaffung einer unabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft ist für Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) die Möglichkeit der parlamentarischen Kontrolle des Generalstaatsanwalts als Weisungsspitze unabdingbar. Das sei eine "conditio sine qua non" und "nicht verhandelbar", meinte sie am Freitag im Ö1-"Morgenjournal".

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Edtstadler fordert parlamentarische Kontrolle für Bundesstaatsanwalt