Effekt von Dürre auf Ökosysteme stärker als vermutet

Wie stark Dürre den Ökosystemen zusetzt, hat ein internationales Wissenschaftsteam mit Innsbrucker Beteiligung untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Produktivitätsverluste, die mit Trockenheit einhergehen, um 50 Prozent stärker sind als bisher angenommen. Der Grund dafür liegt in der Art der Untersuchung: Experimente würden die Problematik nicht im selben Ausmaß abbilden wie das in der Realität der Fall ist, teilte die Universität Innsbruck am Mittwoch mit.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Produktivitätsverluste stärker als Experimente zeigten