Ehefrau fast erwürgt, dann Haus angezündet

Fünfter Fall von schwerer häuslicher Gewalt in acht Tagen: 74-Jähriger sprang nach Mordversuch aus dem Dachfenster und starb.

Der Brand eines Wohnhauses in Fohnsdorf (Bezirk Knittelfeld) am Dienstagabend entpuppte sich jetzt als versuchter Mord mit anschließendem Suizid. Ein 74-jähriger Mann hatte offenbar versucht, seine Frau zu erdrosseln, steckte anschließend das gemeinsame Haus in Brand und sprang aus dem Fenster im Dachgeschoß. Warum er das getan hat, war am Freitag noch nicht klar, denn zu diesem Zeitpunkt lag die 68-Jährige immer noch im künstlichen Koma und konnte zu dem, was passiert ist, nicht befragt werden. Den Sprung aus acht Metern Höhe überlebte der Pensionist jedenfalls nicht. Trotz mehrmaliger Reanimationsversuche der Rettung starb der 74-Jährige noch an Ort und Stelle.

Das Opfer überlebte die Beziehungstragödie, wenn auch lebensgefährlich verletzt. "Es waren gar nicht die Verbrennungen, sondern vielmehr die schweren Verletzungen im Halsbereich, die es notwendig machten, die Frau in künstlichen Tiefschlaf zu versetzen", berichtete Heimo Kohlbacher von der Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte der 74-Jährige die seiner Ansicht nach tote Ehefrau im Haus abgelegt haben. Kohlbacher: "Dann hat er im obersten Geschoß eine Sitzbank angezündet. Ob er im Haus bleiben oder springen wollte, wissen wir noch nicht." Dass die 68-Jährige überhaupt noch am Leben sei, habe sie den Einsatzkräften zu verdanken. "Rettung und Feuerwehr waren sehr schnell zur Stelle. Sie sind mit schwerem Atemschutz ins Haus und haben die Frau schnell gefunden. Das war sehr professionelle Arbeit. Vor allem, weil in nächster Nähe weitere Häuser stehen", lobt der Polizeisprecher.

Man habe im Umfeld des Ehepaars ermittelt, Freunde, Familie und Nachbarn befragt. "Was wir herausgefunden haben, lässt den Schluss zu, dass es sich um versuchten Mord und Selbstmord handelt." Nun hofft man, die 68-Jährige bald befragen zu können. "Die Ärzte sagen, ihr Zustand sei stabil. Sie wird uns den finalen Hinweis geben", zeigt sich Kohlbacher zuversichtlich, was Genesung und Klärung dieses weiteren Falles von schwerer häuslicher Gewalt betrifft.

Er ist der fünfte seiner Art in acht Tagen. Am 16. November erschlug ein Mann in Villach seine Lebensgefährtin und legte die Leiche vor einem Amtsgebäude ab. Am 19. November erstach ein Serbe in Innsbruck seine Frau. Tags darauf fügte eine 28-Jährige in Tirol ihrem Vater tödliche Verletzungen mit einem Messer zu. Und am 24. November schlug ein 34-Jähriger in Innsbruck derart auf seine Freundin ein, dass sie am nächsten Tag ihren Verletzungen erlag.