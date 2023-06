Ehefrau getötet: Mann gab Tat zu Prozessstart in NÖ zu

Ein zweitägiger Prozess gegen einen 65-Jährigen um die Tötung seiner Frau im August 2022 in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist am Dienstag in Wiener Neustadt gestartet. Der Mann bekannte sich zum Mordvorwurf nicht schuldig, er gestand Totschlag. "Ich habe meine Frau getötet. Durch die Kränkung und Demütigung hat es mir die Füße weggezogen", sagte der Niederösterreicher. Nach der Tat hatte er angegeben, das Opfer leblos entdeckt zu haben. Ein Urteil soll am Donnerstag fallen.

BILD: SN/APA/SOPHIA KILLINGER/SOPHIA KILL Der 65-Jährige bekannte sich zum Mordvorwurf nicht schuldig