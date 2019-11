Ehefrau in Badewanne ertränkt - 53-Jähriger muss in Anstalt

Ein 53-Jähriger, der kurz vor Weihnachten in Wien-Donaustadt seine Frau in der Badewanne ertränkt hat, ist nach eineinhalbstündiger Beratung der Geschworenen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der pensionierte Krankenpfleger ist aufgrund einer paranoiden Schizophrenie zurechnungsunfähig und damit nicht schuldfähig.

SN/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH Der Mann ist zurechnungsunfähig und damit nicht schuldfähig