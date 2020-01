Ehemann im Mordfall von Ybbs an der Donau geständig

In Ybbs a.d. Donau (Bezirk Melk) ist am Mittwochabend eine 42-Jährige erstochen worden. Der Ehemann war nach stundenlanger Einvernahme geständig, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager Donnerstagnachmittag mit. Als Motiv habe der beschuldigte 50-Jährige Eifersucht genannt. Seine Befragung dauerte noch an. Die rumänische Staatsbürgerin wurde laut Polizei durch mehrere Messerstiche getötet.

SN/APA/EINSATZDOKU.AT Die Frau wurde in diesem Wohnhaus erstochen