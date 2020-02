Ehemann nach Bluttat in der Obersteiermark festgenommen

In der Obersteiermark ist es am Dienstag zu einer Bluttat gekommen. Eine Frau wurde offenbar im Zuge eines Streits in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im obersteirischen Trieben (Bezirk Liezen) getötet. Der Ehemann wurde von der Polizei festgenommen.

Ermittler des Landeskriminalamtes seien bereits am Tatort und sicherten Beweise und Spuren, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten, die ihr nach ersten Erkenntnissen durch eine Hieb- oder Stichwaffe zugefügt worden waren. Ein Notarzt konnte dem Opfer nicht mehr helfen. Zum Zeitpunkt der Tat dürfte sich das Ehepaar allein in der Wohnung aufgehalten haben.

Beamte des Einsatzkommandos Cobra, die sich zufällig in der Obersteiermark aufhielten, waren rasch bei dem Wohnobjekt und nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte gegen 10.00 Uhr durch eine Betreuerin, auch andere Hausbewohner hatten den Streit in dem Mehrparteienhaus mitbekommen. Es handelt sich laut APA offenbar um ein Objekt, in dem auch Asylbewerber untergebracht sind. Das Ehepaar soll die afghanische Staatsbürgerschaft haben. Die Befragungen waren am frühen Nachmittag noch am Laufen.

27-Jähriger stach auf Frau in Graz ein

Wie die steirische Polizei am frühen Nachmittag bekannt gab, wurde gegen Mittag eine noch unbekannte Frau in der St.-Peter-Hauptstraße in Graz von einem 27-jährigen Grazer auf offener Straße mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Näheres war vorerst nicht bekannt.

