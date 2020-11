Ehemann Schere in den Kopf gerammt - Zehn Jahre Haft

Wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann ist eine 29-jährige Frau am Freitag am Wiener Landesgericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte ihm laut Anklage am 18. August 2020 in der ehelichen Wohnung in Liesing eine Schere in den Kopf gerammt. Die Angeklagte hatte sich mit einer Unfall-Version verantwortet, die Geschworenen folgten jedoch mit 6:2 Stimmen der Anklage. Die Frau brach nach der Urteilsverkündung mit einem Weinkrampf zusammen und musste betreut werden.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig