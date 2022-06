Ehepaar nach CO-Unfall in Wien im Spital

Ein Ehepaar ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Kohlenstoffmonoxid-Unfall in seiner Wohnung in Wien-Favoriten verletzt worden. Ursache für die hohe CO-Konzentration war ein mobiles Klimagerät, berichtete die Berufsfeuerwehr. Feuerwehrleute retteten die bereits bewusstlose Bewohnerin. Die Frau und ihr Mann wurden in ein Krankenhaus gebracht.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Bei Hitze steigt CO-Gefahr: Wartung der Therme wichtig