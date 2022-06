Ehepaar starb bei Motorradunfall im Bezirk Mistelbach

Ein Motorradunfall in Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) hat am Mittwoch zwei Tote gefordert. Ein 60-jähriger Biker war in einer Linkskurve von der B7 abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage mit. Der Lenker starb ebenso wie seine am Sozius mitfahrende 59 Jahre alte Ehefrau.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Schwerer Unfall in Gaweinstal