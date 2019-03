Ehepaar starb bei Wohnhausbrand im Burgenland

Ein Wohnhausbrand in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat am Freitagvormittag zwei Todesopfer gefordert. Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle, konnten den Bewohnern, einem älteren Ehepaar, aber nicht mehr helfen, berichtete die Feuerwehr. Der Brand brach in einem Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoß aus.

SN/APA/MANUEL BERTALAN Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz