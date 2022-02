Ehepaar tot in Einfamilienhaus im Burgenland aufgefunden

Im mittelburgenländischen Landsee (Bezirk Oberpullendorf) ist am späten Samstagnachmittag ein älteres Ehepaar tot in seinem Einfamilienhaus aufgefunden worden, bestätigte die Polizei am Sonntag einen Bericht des ORF (online). Dass laut ORF-Meldung angeblich Schüsse gefallen sein sollen, konnte man bei der Polizei nicht bestätigen. Nähere Informationen sollen im Lauf des Vormittags folgen.

SN/christian Sprenger