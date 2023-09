Ehrliche Finderin brachte Rucksack mit 4.000 Euro zur Polizei

Die 70-jährige Frau verzichtete sogar auf einen Finderlohn und freute sich mit der Besitzerin und ihren kleinen Kindern.

Eine 70-Jährige hat am Freitagabend in Mistelbach einen Rucksack mit 4.000 Euro Bargeld gefunden und zur Polizei gebracht. Kurz darauf meldete sich auch die 44-jährige Besitzerin, die die Tasche zuvor verloren hatte. Sie holte den Rucksack - samt Geld - bei der Polizeiinspektion Mistelbach ab. Die ehrliche Finderin, die bei der Übergabe dabei war, verzichtete auf einen Finderlohn und freute sich mit der 44-Jährigen und ihren beiden Kleinkindern, berichtete die Polizei am Samstag.