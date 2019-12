Lawinenabgänge auf Pisten sind selten. Experten beraten Liftbetreiber, an exponierten Stellen gibt es fixe Sprengtürme.

In Südtirol und in der Schweiz sind in den vergangenen Tagen Skifahrer, die auf gesicherten Pisten unterwegs waren, von Lawinen verschüttet worden. So starben erst vor zwei Tagen eine Frau und zwei sieben Jahre alte Mädchen, alle drei aus Deutschland, ...