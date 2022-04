Ein Afghane kommt bald frei

13-Jährige getötet: Staatsanwaltschaft stellt gegen vierten Beschuldigten keinen U-Haft-Antrag.

Am 26. Juni 2021 ist eine 13-jährige Schülerin aus dem Bezirk Tulln in einer Wohnung in Wien-Donaustadt qualvoll erstickt. Drei junge Afghanen - zum Tatzeitpunkt 18, 20 und 22 Jahre alt - sollen dem Mädchen zunächst große Mengen Ecstasy verabreicht und sie dann gemeinschaftlich vergewaltigt haben. Von den drei Beschuldigten, die alle in Untersuchungshaft sitzen, wurden entsprechende DNA-Spuren am Körper und an der Kleidung des Opfers sichergestellt. Gegen die drei Asylbewerber wird wegen Vergewaltigung mit Todesfolge und unterlassene Hilfeleistung ermittelt. ...