Ein Aschenkreuz zum Mitnehmen

Nicht nur in den Gotteshäusern, sondern auch auf der Straße zeichnen Priester das Symbol der Buße auf die Stirn.

Asche war schon immer ein Symbol für Reinigung und Buße. Und so beginnt die Fastenzeit, in der sich die Christen auf Ostern und damit auf das Gedenken an den Tod und die Auferstehung Jesu vorbereiten, auch mit dem Besuch eines Gottesdienstes, bei dem ihnen ein Aschenkreuz auf die Stirn gezeichnet wird. Nur haben viele Menschen in der modernen Welt keine Zeit, um am Aschermittwoch eine Messe zu besuchen. Die katholische Kirche hat deswegen die Aktion "Ash to go" gestartet. In ...